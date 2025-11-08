Пассажиры парома Трабзон-Сочи провели две ночи на якоре

Паром Seabridge, прибывший из Трабзона днем 6 ноября, по-прежнему не может высадить пассажиров в Сочи. Как сообщает РИА «Новости», судно провело вторую ночь в ожидании швартовки.

© РИА Новости

«В настоящее время паром пока стоит на якорной стоянке порта Сочи. Вчера после осмотра судна положительный акт в 17:00 отправили в ФСБ края для получения разрешения на вход в порт», – рассказал представитель компании Liderline в Трабзоне, которому принадлежит корабль.

Власти Краснодарского края ранее сообщали о нерешенных вопросах по части безопасности, связанных со швартовкой в российских водах.

По словам судовладельца, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега. Представитель компании Liderline сообщил, что их судно вернется обратно лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых.

