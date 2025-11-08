На Ямале изменятся условия предоставления санаторных путевок

Ямальские медучреждения с 2026 года смогут самостоятельно закупать путевки на санаторное лечения для северян. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства округа.

© N24.ru

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Они предполагают, что путевки будут выдаваться сразу после стационарного лечения. Финансирование программы идет из окружного бюджета. Направления в санатории смогут получить совершеннолетние жители округа, которые перенесли определенные заболевания. Медицинские организации будут направлять их на лечение.

Пройти лечение в санатории могут беременные женщины, пациенты после лечения нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда, люди с нарушениями мозгового кровообращения, те, кто перенес операции на сердце, сосудах, желудке, желчном пузыре, больные сахарным диабетом, пациенты с ортопедическими и травматологическими проблемами.

Чтобы оформить путевку, пациент должен обратиться к лечащему врачу после выписки из стационара. Врач направит его на лечение, если нет противопоказаний, утвержденных Минздравом России.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ребенок-инвалид получит 25 тысяч рублей за неправильное лечение колена.