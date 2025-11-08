Призрак Миледи и черный спелеолог: мистические места Крыма

Крым хранит большое количество тайн и легенд. Некоторые из них связаны с романтизированными разбойниками сродни английскому Робин Гуду, какие-то — с летающими тарелками, которые иногда "залетают" в отдаленные места полуострова. Расскажем о наиболее устоявшихся из них, которые и через несколько веков на слуху у местных жителей, а также о причинах, по которым человек и в наши дни склонен верить в сверхъестественное

Великолепная авантюристка

Одна из распрстраненных в Крыму легенд связана с Жанной де Ла Мотт-Валуа (по другим версиям, Ламотт, 1756 года рождения), авантюристкой и приближенной французской королевы Марии-Антуанетты, помощницей не менее знаменитого мистификатора, известного в России под именем графа Алессандро Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо). Она, как считается, послужила одним из прототипов миледи Винтер в романе Александра Дюма "Три мушкетера". Дюма-отец также вывел ее главной героиней в своем романе "Ожерелье королевы", описывая ее манипуляции по выманиванию бриллиантового ожерелья королевы Франции.

Вот как описывал Дюма свою героиню:

«Другой портрет заключен в раму с более свежей позолотой и, судя по письму, сделан недавно. Он изображает молодую женщину, черноглазую, с тонким прямым носом, выступающими скулами и линией рта, свидетельствующей о хитрости его обладательницы. Она причесана… вернее, она придавлена целым сооружением на голове из волос и лент, так что по сравнению с ним маленький берет Генриха III производит впечатление кучки выброшенной кротом земли рядом с пирамидой. Под портретом надпись, также черными буквами, гласит: "Жанна де Валуа"».

Судьба этой загадочной женщины тесно переплетена с Крымом, вернее, с городком Старый Крым, который был одно время столицей крымского юрта Золотой Орды и назывался Кырым, позже пришел в упадок, но благодаря чудной природе, чистому воздуху крымских предгорий стал излюбленным местом паломничества аристократии и творческой интеллигенции.

В окрестностях несколько средневековых армянских монастырей, мечеть хана Узбека. Здесь творил в последние годы жизни великий романтик Александр Грин. Работал, снимая домик, писатель Константин Паустовский. На местном старинном кладбище, кроме захоронения Грина, могилы советского киносценариста и телеведущего Алексея Каплера, поэтессы Юлии Друниной.

Но каким образом приближенная французской королевы в начале XIX века попала в эти края?

После Французской революции и казни Марии-Антуанетты в 1793 году французская аристократия кинулась в бега, ища приют в европейских столицах, которые не были охвачены революционным духом. Не найдя пристанища в Европе, Ламотт в 1812 году оказалась в России, приняв российское подданство под именем графини де Гаше.

Впоследствии она имела аудиенцию у императора Александра I, который фактически выслал ее в Крым. Считается, что последние годы графиня уединенно провела в домике, который находился на нынешней территории детского оздоровительного лагеря "Артек", где о ней тоже слагали мифы.. Скончалась авантюристка в 1826 году, ей было 70 лет.

Где находится ее могила, неизвестно до сих пор. Местные краеведы говорят, что в начале XX века якобы была обнаружена могильная плита с едва читаемыми надписями и подобием герба или вензеля, но в дальнейшем ее местоположение затерялось.

Говорят, что с тех пор призрак госпожи де Ламотт ищет эту могильную плиту, чтобы вернуть ее на место своего упокоения. Неизвестна также судьба того самого ожерелья королевы Марии-Антуанетты. Возможно, это еще одна тайна, которую унесла с собой Жанна де Валуа.

Местные краеведы считают призрак графини де Гаше не более чем легендой, поскольку документальных свидетельств о ее пребывании не сохранилось (считается, что перед смертью все свои документы Жанна сожгла). Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин не исключает, что графиня де Гаше была захоронена в Старом Крыму.

«Мистически настроенные дамы пытались создать в Крыму колонию пиетистов-мистиков (движение о проповедовании нравственности, которое получило наибольшее распространение в придворных кругах при Александре I — прим. ТАСС). Крым привлекал и всегда привлекает такого рода мистически настроенных людей. Жанна де Ла Мотт-Валуа была очень известной фигурой, и не исключаю, что она тоже примкнула к этим дамам из света», — отметил он.

Карадагский змей

Легенды об этом морском чудище, якобы облюбовавшем для себя расселины у потухшего вулкана Кара-Даг в восточной части Крыма, известны с древних времен. Рыбаки и жители селений у нынешнего поселка Коктебель наблюдали в сумерках голову на длинной шее, которая вздымалась на несколько метров над водой. В прошлом веке находили мертвых дельфинов со следами огромных зубов, но что послужило причиной их гибели, неизвестно. Задокументированных свидетельств тому нет. По местным легендам, к берегам Коктебеля была направлена даже специальная экспедиция для изучения феномена, которая, впрочем, ничего не выявила.

Пик публикаций в СМИ о крымском "лохнесском чудовище" приходится на годы перестройки в СССР и начало 1990-х. Обнародовались "достоверные" свидетельства, выдвигались различные версии и гипотезы.

Говорилось о мистической связи вулкана Кара-Даг с потусторонним миром, и появление змея расценивалось как предвестник бед. Не исключалось также, что чудище могло сохраниться со времен, когда землю населяли динозавры. Такие находки в Крыму встречались.

Легенда тем не менее жива. О карадагском змее охотно рассказывают экскурсоводы. В местном музее выставлен макет предполагаемого морского хищника.

Черный спелеолог

Осенью 1992 года в воинской части, где я служил лейтенантом, заместителем командира роты по воспитательной работе социально-психологической службы отдельной механизированной бригады, произошло чрезвычайное происшествие: пропал солдат срочной службы. Воинская часть располагалась у подножия горного массива Чатыр-Даг в Симферопольском районе. Шатер-гора (так переводится с тюркского это название) изрыта пещерами, как головка сыра, даже поздней весной кое-где в них сохраняется снег, занесенный в зимнее время.

Солдата вместе с группой сослуживцев отправили в горы для сбора кизила и шиповника, чтобы разнообразить скудный солдатский рацион 1990-х столь необходимыми витаминами.

Вся группа к месту службы вернулась вовремя с полными вещмешками лесных даров, недосчитались только одного. Сразу возникли версии: первая — солдат заблудился, вторая — воспользовался случаем и самовольно оставил часть.

Поиски продолжались трое суток и не давали результата. Лишь к концу четвертых суток солдата нашли в одной из лесистых балок. Военная форма на нем была изорвана, глаза лихорадочно блестели. На все вопросы он твердил лишь одно:

«Черный спелеолог! Черный спелеолог!»

Позже, когда солдат немного пришел в себя, офицеры попросили его описать, что с ним приключилось. Он рассказал, что увидел фигуру человека в черном комбинезоне, который жестом призывал следовать за собой. Боец рассказал, что сознание у него как бы отключилось, он ничего не мог с собой поделать и шел за своим "провожатым", который затем внезапно исчез. Очнулся солдат в пещере. Как туда забрел, не помнит, потом ночевал в лесу. он набросал на бумаге лицо "спелеолога": в шапке или каске, с бородой и ужасающим оскалом. Солдат после обследования продолжил службу, но в караулы и в лес его больше не привлекали.

Черный спелеолог — одна из легенд, которую передают из уст в уста туристы и местные жители. Говорят, что в 1950-х годах некий спелеолог отправился на исследование пещер на Чатыр-Даге, но по неизвестным причинам пропал, и теперь его призрак блуждает по горам, заманивая в пещеры одиноких путешественников, где они также пропадают. Знакомые с этой легендой туристы стараются оставлять неподалеку от мест ночевок нехитрые продукты, чтобы умилостивить призрака.

Возможно, легенда о черном спелеологе — отголосок более древнего сказания о Мангупском мальчике. В 1475 году войска османской империи оккупировали Крым. С легкостью были взяты генуэзские колонии Солдайя и Каффа (нынешние Судак и Феодосия — прим. ТАСС). Дольше всего продержалась столица православного княжества Феодоро на горе Мангуп. Османы, с трудом превозмогая ожесточенное сопротивление защитников, ворвались в, казалось бы, неприступную крепость. Была кровавая резня. Враги не щадили ни стариков, ни детей. Якобы призрак одного из погибших детей до сих пор появляется на руинах некогда могучей цитадели, последнего оплота Византии в Крыму.

Архаические корни

Декан факультета психологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, доктор психологических наук, профессор Евгений Черный считает, что психика современного человека, как это ни парадоксально, все еще сильно связана со своими архаическими корнями. В этом и кроется причина, по которой люди охотно верят в мифы, легенды, призраков и вообще в сверхъестественное.

«Это и порождает проявления мистического сознания или архаического сознания, что какие-то сверхъестественные силы существуют. Поэтому люди с интересом откликаются, когда происходит что-то необычное, тем более если это красиво оформлено в плане повествования. Кроме того, этой потребностью люди перекрывают чувство тревоги. Психология к этому относится с пониманием», — отметил он.

Известный крымский экскурсовод Татьяна Пирожкова считает, что легенды, мифы и предания имеют право на жизнь.

«Они украшают нашу историю. Понятно, что к этому нужно относиться с определенной долей скепсиса, но красивая легенда, по моему мнению, всегда украшает наше существование», — считает Пирожкова.

Сергей Павлив