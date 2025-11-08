От «зеленых» до «красных»: где в России покататься на лыжах в ноябре

Горнолыжный сезон на большинстве российских курортов начнется в декабре. Однако в некоторых регионах благодаря географическому положению и высоте склонов снег ложится раньше и кататься можно уже в конце осени. Специально для тех, кто давно ждет сезона покатушек и с удовольствием уступает коллегам летние дни отпуска, рассказываем, где он начнется раньше всех.

© РИА Новости

Эльбрус

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в этом году идет на рекорд и впервые за всю свою историю открыл сезон 1 ноября. Плюс ко всему 4–7 декабря здесь состоится торжественное открытие горнолыжного сезона по всей стране.

Пока в тестовом режиме работает одна трасса "красного" уровня сложности протяженностью 1 869 метров. Всего на курорте десять трасс – от "зеленых" до "красных", но легких всего две, одна из которых – детский учебный склон, так что Эльбрус – это скорее выбор опытных спортсменов, которые не боятся крутых виражей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Минеральных Вод – около 3,5 часа в пути в одну сторону и примерно от 8 300 рублей за билеты туда и обратно; автобус из аэропорта до курорта (станция Азау) ходит с 15 декабря по 30 марта, в пути около 3,5 часа в одну сторону и от 3 500 рублей за билеты туда и обратно. Дорога из аэропорта на такси займет около трех часов. Ски-пасс на день – от 2 900 рублей.

Шерегеш

В Шерегеше сезон традиционно открывается одним из первых, и этот год не исключение. Пре-открытие состоится 15 ноября, в этот день заработают подготовленные трассы (какие именно – пока не уточняется) и подъемники, а официальное открытие и праздник в его честь состоится спустя неделю – 22 ноября.

В Шерегеше более 35 километров трасс разного уровня сложности – от легких учебных до фрирайда, а еще здесь есть всегда пухляк и даже пещера йети – Азасская пещера со сталактитами и сталагмитами.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Новокузнецка – 4,5–5 часов в пути в одну сторону и от 17 000 рублей за билеты туда и обратно; оттуда еще три часа на автобусе, билеты – от 490 рублей в одну сторону. Единый ски-пасс на день – 3 100 рублей, на учебный склон – 1 500 рублей в день.

Абзаково

В Абзаково, на Большом Урале горнолыжный сезон обычно начинается рано – в ноябре уже наступает зима. Снега здесь обычно немного, что обеспечивает хорошую видимость, а недостаток "пухляка" компенсируют снежные пушки.

6 ноября уже заработала первая трасса – № 9 – длиной 170 метров и с небольшим перепадом высот, всего 34 метра. Это учебный склон, подходящий для начинающих, а всего на курорте 13 трасс разного уровня сложности, которые будут открываться по мере готовности. Самая длинная – 2 780 метров с перепадом высот 255 метров.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Магнитогорска – около 2,5 часа в одну сторону и от 20 000 рублей за билеты туда и обратно; оттуда еще около часа на поезде до станции Новоабзаково, билеты – от 659 рублей в одну сторону; единый ски-пасс на день обойдется в 3 400 рублей в будни и в 3 800 рублей в выходные и праздники, на 2 часа – от 2 000 рублей.

Гора Соболиная

Два в одном: покатушки и роскошные виды на Байкал. Курорт находится в непосредственной близости от города Байкальска, и здесь уже открыта одна трасса – учебная, длиной 160 метров. Открытие остальных трасс планируется ближе к началу декабря по мере стабилизации погоды.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 6–6,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 12 тысяч рублей за билеты туда и обратно; оттуда автобусом или поездом до Байкальска – 3–3,5 часа в пути и от 353 рублей за билет в одну сторону; дневной ски-пасс (с 10:00 до 17:00) – 1 800 рублей в будни и 2 700 рублей в выходные.

"Роза Хутор"

Зимний сезон на одном из крупнейших горнолыжных курортов в стране откроется 1 декабря. Именно тогда после летнего сезона и планового техобслуживания снова откроются основные канатные дороги и можно будет погулять по горным экотропам. В свою очередь, открыть трассы для катания планируется 19 декабря, если не случится никаких погодных сюрпризов (на эту дату уже можно приобрести ски-пасс).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в пути в одну сторону и в среднем от 6 300 рублей за билеты туда и обратно, прямо из аэропорта до курорта ходит "Ласточка" – 50 минут в пути и от 330 рублей за билет в одну сторону; ски-пасс на три дня – от 13 300 рублей.