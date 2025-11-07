Турэксперт сообщил, туристам из каких стран нравится Россия

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что наибольшей популярностью Россия пользуется у туристов из Китая и Германии.

© РИА Новости

«Основные центры въездного туризма связаны с логистикой. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Юг России», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, чаще всего туристы выбирают культурно-познавательный, рекреационный и экологический отдых.

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов рассказал, что россияне, планирующие встретить Новый год в заграничном путешествии, чаще всего выбирают Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.