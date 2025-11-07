В Госдуме предлагают защитить отдельные группы людей от овербукинга

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой законодательно запретить снимать с рейсов военнослужащих и медицинских работников по причине перепродажи авиабилетов. Об этом сообщает портал «Дума-ТВ».

© РИА Новости

Как пояснил парламентарий, для военного подобная ситуация оборачивается срывом приказа и создает проблемы для нацбезопасности. В случае с врачом последствия могут быть не менее серьезными, поскольку под угрозой могут оказаться жизни пациентов, ожидающих экстренной медицинской помощи.

Для решения проблемы депутат предложил внедрить в процедуру покупки авиабилетов специальную графу «Профессия». Пассажиры, готовые подтвердить свою принадлежность к критически важным специальностям соответствующими документами, получат приоритет при посадке на рейс. С такой законодательной инициативой Борис Чернышов обратился к министру транспорта Андрею Никитину.

На текущий момент некоторые авиакомпании уже реализуют похожие программы. К примеру, S7 предоставляет медработникам и студентам медвузов особые привилегии, включая скидки на билеты и бонусные мили, в обмен на их готовность оказать первую помощь в полете. Участники этой программы также застрахованы на случай профессиональной ответственности.