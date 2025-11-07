Горнолыжный курорт «Аджигардак» масштабно преобразится

Государственная экспертиза одобрила проект масштабной реконструкции горнолыжного курорта «Аджигардак» в Ашинском районе Челябинской области. Проект предусматривает преобразование существующего комплекса в современный всесезонный туристический центр федерального значения.

«Комплексный туристический проект по строительству всесезонного многофункционального курорта "Аджигардак", Челябинская область. Пассажирская подвесная канатная дорога №1, пассажирская подвесная канатная дорога №3, пассажирская подвесная канатная дорога №6, трассы спуска № 1, 1А, 1-1А, 3, 6, 6А. Положительное заключение госэкспертизы», – сообщается на сайте госреестра.

В рамках реализации проекта планируется строительство шести новых канатных дорог, создание 65 километров горнолыжных трасс и 19 подъемников с общей пропускной способностью до 29 тысяч человек в час. Инфраструктура курорта будет дополнена гостиничными комплексами на 900 номеров, апартаментами, термальным бассейном и объектами общественного питания. Общий объем инвестиций в развитие курорта оценивается в 60 миллиардов рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области планируют ввести единый ски-пасс для горнолыжных курортов.