Названы самые бюджетные туристические направления в ноябре

Столица Дагестана Махачкала и ставропольский город-курорт Ессентуки вошли в список самых экономных туристических направлений в ноябре. В число бюджетных также вошли города Крыма, Краснодарского края и Абхазии.

© ТАСС

Рейтинг составил онлайн-сервис бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ. Самым экономным для ноябрьских путешествий стал город Евпатория в Крыму. На втором месте оказался краснодарский Туапсе, на третьем — село Абзаково в Башкирии.

Махачкала и Ессентуки в списке расположились на 6-м и 9-м местах соответственно. В десятку также попали город Новый Афон и поселок Цандрипш в Абхазии, Барнаул в Алтайском крае, калининградский Светлогорск и краснодарский Небуг.

В среднем, по данным портала, туристы собираются провести в Махачкале 4 ночи и заплатить за каждую из них 2 391 рубль, а в Ессентуках — 6 ночей (2 692 рубля за ночь).

Ранее сообщалось, что Дагестан вошел в топ-5 рейтинга регионов для выгодного отдыха компанией от трех и более человек на Новый год.