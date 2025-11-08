Тигр решил напугать туристов на юге Приморья

В Шкотовском районе Приморья продолжает разгуливать тигр, пугающий местных жителей и вынуждающий жителей Владивостока отказываться от поездок в округ на рыбалку и в турпоходы, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

В социальных сетях распространяют многочисленные видео с тигром, снятые, как утверждают авторы, в Шкотовском округе. Последний раз краснокнижного хищника видели вдоль автодороги около села Подъяпольское. Зверь людей не боялся и спокойно разгуливал по проезжей части, сопровождая проезжающие автомобили. Некоторым водителям удаётся заставить тигра уйти с дороги, однако зверь убегает недалеко – остаётся в придорожных кустах и наблюдает за машинами оттуда.

Ранее зверь был замечен в соседнем посёлке Мысовой и в посёлке Дунай Фокинского городского округа примерно в 20 километрах от Подъяпольского. Часто он выходит к автозаправочным станциям.

Охотоведы, которых уведомили о присутствии тигра в населённых пунктах, изучили его поведение и пришли к выводу, что нет причин его отлавливать, за ним продолжают наблюдение.