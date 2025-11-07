Власти Приморья объявили войну нелегальным гидам

В Приморском крае обсуждают новые правила для турбизнеса. Это запрет на гидов-самозанятых, развитие инфраструктуры и создание реестра операторов детского отдыха.

На круглом столе в Приморье представители власти и туротрасли обсудили ключевые вопросы развития. Министр туризма Наталья Набойченко заявила о необходимости прекратить сотрудничество туркомпаний с самозанятыми гидами для обеспечения законности в отрасли.

Кроме того, министерство ищет инвесторов для развития инфраструктуры, особенно на хасанском направлении, поручив муниципалитетам найти предпринимателей для создания придорожного сервиса. Еще одной инициативой стало формирование реестра добросовестных туроператоров, специализирующихся на детских турах, информация о которых будет распространяться через официальные ресурсы.

Ранее писали, что Алтайский край наращивает предложение в сегменте премиального туризма. За несколько лет в регионе открылось несколько флагманских отелей высшего класса, а главным конкурентным преимуществом стала уникальная природа, ставшая роскошью для жителей мегаполисов. Кроме того, Ставропольский край стал триумфатором всероссийской премии «Туризм будущего». Губернатор Владимир Владимиров связал этот успех с активным развитием экологических проектов, сельского туризма и новых маршрутов. Благодаря этому край только за 9 месяцев посетило более 6 миллионов туристов.