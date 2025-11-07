Паром Seabridge готовится к заходу в порт Сочи

Паром Seabridge, буквально застрявший у берегов Сочи еще с четверга, получил разрешение на вход в территориальные воды России. Судно должно встать на якорную стоянку в течение часа, а после прохождения досмотра зайти в порт. Об этом сообщил генеральный директор компании-оператора «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.

Seabridge отправился из Трабзона в среду и утром в четверг встал на рейд в акватории Сочи, ожидая финального согласования на заход. На борту находятся 18 российских туристов. Они уже жаловались, что из-за накладок у части путешественников сгорели авиабилеты в другие города.

По словам Сергея Туркменяна, все предварительные согласования для захода в Сочи от порта, пограничной службы и таможни пришли еще вчера. Но организаторы ожидали финального разрешения.

Ранее этот паром уже совершал тестовый рейс в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Как заявлял губернатор Кубани, Seabridge вышел на линию без согласия региональных властей, которые считали запуск регулярного сообщения преждевременным и небезопасным.