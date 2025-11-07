Как премиум-туризм меняет курорты Алтая

Алтайский край наращивает предложение в сегменте премиального туризма. За несколько лет в регионе открылось несколько флагманских отелей высшего класса, а главным конкурентным преимуществом стала уникальная природа, ставшая роскошью для жителей мегаполисов.

По словам Натальи Белоусовой, президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ), в Алтайском крае наблюдается уверенный рост в сегменте премиального туризма. Прогноз о вводе сотен новых номеров комфорт-класса сбывается: в Белокурихе и на курорте «Бирюзовая Катунь» уже открылись такие проекты уровня 4–5 звезд, как «Гранд Шале Алтай» и объекты комплекса «Altai Palace». В ближайшей перспективе ожидается запуск отелей «Altay Restart» и «Шамбала».

Эксперт отметила, что, несмотря на сезонный спад, Белокуриха находится в более выгодном положении благодаря предложению комплексного отдыха — от горнолыжного катания до оздоровительных программ. Популярной схемой является размещение в отелях «Бирюзовой Катуни» с посещением горнолыжного комплекса «Манжерок» и прохождением СПА-процедур. Ключевым преимуществом Горного Алтая для путешественников из крупных городов стала именно природная роскошь: тишина, чистый воздух и натуральные продукты.

