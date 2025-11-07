Аэропорт Домодедово возобновил услугу для пассажиров внутренних рейсов

Аэропорт Домодедово спустя 5 лет вновь открыл бесплатные курительные комнаты для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами. Таким образом, он стал последним из крупнейших московских авиаузлов, которые возобновили эту услугу, – после Шереметьево и Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Для удобства курящих пассажиров в двух терминалах внутреннего сегмента открылись сразу три специализированные комнаты. Две из них расположены в Галерее С (на первом и минус первом этажах), а третья – в Галерее Д на первом этаже.

Напомним, что курилки в Домодедово были повсеместно закрыты во время пандемии. Их вернули в июле прошлого года, но только для пассажиров международных рейсов в Галерее Е.

Теперь среди основных московских аэропортов единственным, где нельзя подымить перед вылетом по России, остается Жуковский. Там курительная комната работает только в международной зоне, а ее аналог для внутренних рейсов, по заверениям руководства, появится «в обозримом будущем».