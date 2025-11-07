Путешественница рассказала, чем удивили ее татары

Российская тревел-блогерша узнала, в чем заключается секрет богатства жителей Республики Татарстан. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что татары живут благополучно не только в республике, но и в других регионах страны. Она считает, что заработок денег у этого народа — не результат удачи, а следствие воспитания, основная цель которого обеспечить не себя, а своих детей и внуков.

«В татарских семьях с детства учат считать деньги. Не в смысле скупости, а для понимания их ценности. Ребенку объясняют, что деньги — это инструмент, а не цель», — добавила блогерша.

Также в культуре татарского народа прославляется уважение к труду, а «стыдной работы» не существует. Такое отношение к рабочей сфере снимает психологические барьеры.

«Если человек зарабатывает честно, значит, он достоин уважения. Неважно, торгует ли он на рынке, работает таксистом или владеет сетью магазинов», — подчеркнула опытная путешественница.

Автор публикации отметила, что татары умеют объединяться, а семейные и родственные связи у них превращаются в «бизнес-сеть» — работа часто выполняется сообща в рамках большой семьи или клана.

«Татары не зациклены на престижных профессиях. Они не гонятся за статусом, они гонятся за результатом», — заключила жительница России.

