В Цейском ущелье открыли турмаршрут к водопаду

Туристский маршрут к водопаду Шагацикомдон открыли после реконструкции в Северо-Осетинском государственном природном заповеднике. Маршрут доступен для отдыхающих с мая по ноябрь.

«Туристский маршрут к водопаду Шагацикомдон — один из двух паспортизированных к настоящему моменту маршрутов на территории заповедника. В ходе реконструкции здесь полностью обновили информационные стенды, установили новые входные аншлаги, а сам маршрут тщательно проработан и обустроен с учетом всех необходимых требований безопасности и комфорта для туристов. Он доступен с мая по ноябрь — в зависимости от погодных условий», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания».

Как пояснили в пресс-службе, маршрут расположен в Цейском ущелье и достаточно легок в прохождении: с небольшим перепадом высот, протяженностью не более 1 км. Второй паспортизированный популярный туристский маршрут на территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника ведет к Цейскому леднику.

Реконструкцию тропы к водопаду Шагацикомдон провели при поддержке компании «РусГидро».

Учреждение «Заповедная Осетия-Алания» объединяет Северо-Осетинский государственный природный заповедник, федеральный заказник «Цейский» и национальный парк «Алания». В пресс-службе отмечают, что в летнем сезоне 2026 года на всей подведомственной территории планируется открытие новых туристских маршрутов.