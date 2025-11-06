Идея для короткого путешествия: едем в Учкекен

Познакомиться с историей, побывать в сказке и прикоснуться к легенде — все это можно сделать за один день. Достаточно отправиться в Учкекен в Карачаево-Черкесии. Большинство путешественников знают это место как большое село по дороге в Домбай или Архыз. И зря проезжают мимо: Учкекен заслуживает того, чтобы стать отдельной целью маршрута.

В гостях у великанов

Первым пунктом путешествия станет «Дом Эмегена» — этнографический комплекс, расположенный неподалеку от Медовых водопадов. Эмегены — герои карачаево-балкарских легенд: огромные, покрытые шерстью одноглазые великаны, которые любили полакомиться человеческим мясом (на ум сразу приходят аналогии с циклопами).

Как только заходишь на территорию комплекса, сразу понимаешь — это сказочный мир. Огромное бревенчатое жилище с крышей, укрытой дерном, грубой мебелью, стенами, увешанными оружием соответствующих размеров. Таинственный полумрак разбавляется лишь трещащим в огромном камине огнем. Кажется, вот-вот войдет сам хозяин. Но нет, Эмеген спит снаружи в увешанной козьими черепами палатке — вон торчат его ноги и слышен раскатистый храп.

За домом великана — забавный козел, овцы, кролики и пони. Чуть дальше — каменный лабиринт. А после осмотра владений кавказского циклопа можно оценить свои навыки скалолазания или подкрепиться деликатесами в местном кафе. За десертом — в «Чайный домик», где уже при входе теряешься от разнообразия сладостей. Одного только варенья тут более 120 видов, есть даже с перцем чили.

Наглядная история

Следующая остановка — музей «Рум Кала». Он разместился в вековом здании, сложенном из каменных глыб. При реконструкции часть кладки не стали закрывать современной белой отделкой.

Среди экспонатов есть орудия труда, посуда, наконечники стрел и копий эпохи аланского государства, деревянная миниатюра древнего жилища, исторические реконструкции традиционных костюмов горцев и другие исторические артефакты.

Легенда не на продажу

Завершающий пункт мини-путешествия — «Меховой магазин» в Первомайском переулке. Здесь выставлены не только изделия из меха — шапки, жилеты, ковры из шкур камышовых котов, отороченные хвостами, — но и настоящие раритеты. Это серебряные изделия, которыми женщины украшали свои наряды в прошлые века, а также старинная конская упряжь, кинжалы, когда-то принадлежавшие предкам нынешних джигитов.

Но самое ценное, ради чего сюда стоит приехать, — легендарная черная бурка. Хозяин магазина сам накидывает ее на плечи туристов, попутно рассказывая историю удивительной вещи. Около 250 лет эту бурку изготовили особым образом: каждая прядь отдельно привязана к основе. Благодаря этому, по словам хозяина магазина, ее не может разрубить шашка и даже не берет картечь.

Бурку можно пощупать, примерить, но не купить, хотя за нее предлагали даже 10 млн рублей. Хозяин уверен: легенда не продается.