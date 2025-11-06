Полярник прокомментировал популярность Антарктиды у туристов

Полярник, океанолог Александр Краснов рассказал о популярности субантарктических островов у туристов.

«Зимой, понятное дело, смотреть особо нечего. А вот летом и весной, когда появляются птицы и морские животные, сюда приходят круизные суда и яхты, высаживают туристов», — пояснил учёный в беседе с «Петербургским дневником».

По словам специалиста, также дополнительные логистические возможности предоставляет местный аэродром.

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов рассказал, что россияне, планирующие встретить Новый год в заграничном путешествии, чаще всего выбирают Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.