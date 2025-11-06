Пять вещей, которые должен сделать каждый турист в Санкт-Петербурге

Настоящий​‍​‌‍​‍‌ Петербург невозможно почувствовать, просто обойдя Эрмитаж и пройдясь по Невскому проспекту. Секрет этого города кроется в романтике речных каналов, загадочных интерьерах старинных парадных и в простых, но легендарных пышках. Это пять must-do от канала «Блокнот путешественника», которые сделают ваше пребывание в Северной столице незабываемым.

Первое — прогулка на кораблике по рекам и каналам, с которых можно увидеть город совсем другим ракурсом и насладиться его парадной красотой — с воды. Всего за 300-500 рублей за часовую экскурсию можно узнать главные речные и морские улицы Северной столицы.

Второй must-do — подняться на одну из смотровых площадок. Колоннада Исаакиевского собора, колокольня Смольного собора или панорамные рестораны, например известная «Крыша на Петре» открывают невероятные виды на городской исторический центр. Для самых отважных есть и легально работающие экскурсии по крышам, но тут надо очень аккуратно с выбором гида. Слишком велик соблазн для него подзаработать за счет вас.

Третий пункт — посещение знаменитых петербургских парадных с их винтовыми лестницами, витражами и метлахской плиткой. Особенно красивы парадная в доме Елисеевых на Фонтанке и знаменитая «Ромашка» на Ломоносова. Четвертый пункт программы — развод мостов, особенно чудесный у Дворцового моста, — на фоне ночного неба. И, наконец, уехать из Петербурга, не попробовав легендарные пышки с сахарной пудрой в пышечной на Большой Конюшенной, — это как не почувствовать город после пробы гастрономического символа ​‍​‌‍​‍‌города.