Гостиницы в Петербурге дорожают быстрее, чем в Москве

По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, средняя цена на номер в отелях Санкт-Петербурга по итогам 9 месяцев 2025 года составила 9,8 тыс. рублей, увеличившись на 17% год к году.

Прирост тарифов отмечается в гостиницах всех ценовых сегментов, однако наибольший (+21%) зафиксирован в люксовой и среднеценовой категориях, где цены достигли 44,4 тыс. рублей и 6,8 тыс. рублей соответственно.

Для сравнения, в Москве рост цен в аналогичном периоде составил всего 6%, а средняя цена на номер составила 11,8 тыс. рублей. Увеличение тарифов наблюдается также во всех ценовых сегментах, но более умеренными темпами: от 4% до 11% год к году.