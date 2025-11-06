Стала известна дата старта Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие из Владивостока 19 ноября, по пути сделает остановки более чем в 70 российских городах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"9 ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток. Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое начнется на Транссибе" - говорится в сообщении.

При этом с 19 ноября поезд Деда Мороза сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах.

"Продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль откроется на первый участок пути (до Омска) сразу после отправления Поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Тогда же будет опубликован полный маршрут следования поезда", - уточнили в холдинге.

"Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и "Российских железных дорог", в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.