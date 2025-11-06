Какие автопутешествия предпочитают россияне

Среди главных целей автопутешествий почти половина респондентов назвала отдых на природе и осмотр достопримечательностей, говорится в совместном исследовании АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития и аналитического центра НАФИ

Большинство россиян рассматривают автомобильные путешествия как семейный формат отдыха, при этом мужчины чаще предпочитают поездки в одиночестве или выезды с коллегами. Об этом говорится в совместном исследовании АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития РФ и аналитического центра НАФИ (есть у ТАСС).

"Большинство россиян рассматривают автопутешествия как семейный формат отдыха. Так, 62% опрошенных проводят такие поездки со своей парой, 57% планируют их совместно с супругами, 43% берут с собой детей, а 33% - других членов семьи. При этом мужчины чаще предпочитают соло-поездки или выезды с коллегами и деловыми партнерами", - рассказали эксперты.

Среди главных целей автопутешествий почти половина респондентов назвала отдых на природе (49%) и осмотр достопримечательностей (48%). В первую пятерку также вошли посещение близких (43%), интерес к самому маршруту (38%) и пляжный отдых (33%). Среди наиболее популярных достопримечательностей лидируют природные объекты: национальные парки и заповедники посещают 64% автотуристов, другие природные локации - 55%. Далее следуют выставочные пространства (53%) и архитектурные памятники (51%).

Согласно исследованию, главное преимущество автопутешествий для 51% респондентов - возможность самостоятельно планировать маршрут и график движения. Для 20% выбор автомобиля как транспорта обусловлен комфортом в пути. Чаще всего россияне отправляются в поездку на три-пять дней - такой вариант выбирает каждый третий (32%). Однако популярны и более длительные путешествия: провести за рулем более недели готовы 28% опрошенных, еще 21% - ровно неделю. Длинные поездки чаще характерны для мужчин, короткие - для женщин. Почти половина респондентов (47%) предпочитает находиться за рулем пять-восемь часов в сутки, тогда как короткие переезды продолжительностью менее двух часов чаще выбирают молодые автотуристы в возрасте от 18 до 24 лет.

"Половина респондентов перед путешествием имеет только примерный маршрут, а места для посещения выбирает свободно. И такой подход больше характерен для женщин. Детализируют маршрут чаще других туристы в возрасте от 25 до 34 лет. Люди постарше, от 35 до 44 лет, склонны к спонтанным поездкам, без плана. Безусловно, автотуризм - это свобода выбора, но, как бы то ни было, подготовкой к автопутешествию нужно заниматься тщательно, чтобы потом не разочароваться. Продуманный маршрут сэкономит время и разнообразит поездку", - подчеркнула генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность автопутешествием, респонденты назвали качество дорожного покрытия (90%), наличие интересных достопримечательностей (89%) и доступность автозаправок (88%). Эти элементы формируют основу положительного туристического опыта и воспринимаются как базовые условия комфортной поездки, добавили эксперты.

Об исследовании

Всероссийский интернет-опрос "Автопутешествия по России" проводился в сентябре - октябре 2025 года, в нем приняли участие 1200 респондентов.