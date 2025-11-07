Глобальное потепление меняет карту российского туризма, открывая ранее недоступные арктические регионы. Удлинение сезона и развитие инфраструктуры способствуют резкому росту популярности Крайнего Севера среди путешественников.

Из-за изменения климата в арктических регионах России, таких как Карелия и Мурманская область, открываются новые перспективы для туризма. Исследование Центра стратегических разработок подтверждает, что теперь стали возможными экспедиционные круизы в районы, куда раньше было не попасть.

Интерес к Арктике активно растет: Карелия в 2024 году приняла около 700 тысяч туристов, а поток гостей в Мурманской области вырос на 18,6%. Туроператоры отмечают, что сезон активного отдыха в Заполярье становится длиннее благодаря более мягкому климату. Дополнительный стимул для развития туризма дает и модернизация инфраструктуры, например, новый терминал в аэропорту Мурманска.

Ранее писали, что в департаменте по развитию туризма Свердловской области произошла смена руководства. После ухода Эльмиры Тукановой временно исполняющей обязанности главы ведомства назначена ее заместитель Елена Васильева. Кроме того, на фоне бума внутреннего туризма Бурятия становится одним из топовых направлений России. Благодаря государственной поддержке в республике открываются современные туристические комплексы, такие как парк-отель «Магай Парк» в живописной Тункинской долине.