Туризм Ставрополья признан лучшим в России

Ставропольский край стал триумфатором всероссийской премии «Туризм будущего». Губернатор Владимир Владимиров связал этот успех с активным развитием экологических проектов, сельского туризма и новых маршрутов. Благодаря этому край только за 9 месяцев посетило более 6 миллионов туристов.

Ставропольский край удостоен первой награды на Всероссийской премии «Туризм будущего» в номинации «Лучшие региональные практики устойчивого развития туризма».

Как отметил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале, эта победа является доказательством верного курса, взятого на модернизацию туристической сферы. Власти края целенаправленно создают благоприятные условия для инвесторов, поддерживают инициативы в сфере экологии и сельского гостеприимства, а также открывают новые экотропы и маршруты. Такой комплексный подход повышает привлекательность и комфорт Ставрополья для путешественников, что подтверждает стабильный рост турпотока. По информации сотовых операторов, за три квартала текущего года регион принял свыше 6 миллионов гостей.

Глава региона поблагодарил всех работников туротрасли, подчеркнув, что победа — это общая заслуга профессионалов, которые формируют имидж Ставрополья как одного из флагманов отечественного туризма.

