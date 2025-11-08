Аферисты  начали продавать фейковые туры на Новый год

Мошенники перед новогодними праздниками создают копии известных агрегаторов и туроператоров, заманивая граждан несуществующими акциями.

"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники - мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", - рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

Также, по словам юриста, мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки.

Глебова рассказала, что проверить турагентство можно с помощью специального реестра.