Аферисты начали продавать фейковые туры на Новый год
Мошенники перед новогодними праздниками создают копии известных агрегаторов и туроператоров, заманивая граждан несуществующими акциями.
"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники - мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", - рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
Также, по словам юриста, мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки.
Глебова рассказала, что проверить турагентство можно с помощью специального реестра.
"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", - посоветовала юрист.