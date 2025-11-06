Эксперт: дорога в Крым через Донбасс и Новороссию стала новым трендом

Проезд на автомобиле на Крымский полуостров через территорию Донбасса и Новороссии, а не через Крымский мост, стал новым трендом 2025 года. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Тренд этого года - больше людей проехало через новые территории, чем в прошлом году. Люди поняли, что ничего страшного в новых территориях нет, бояться не надо, топливо есть", - сказал он, отметив, что этот путь из Ростова-на-Дону в ряд районов Крыма также является более коротким.

Согласно данным из Telegram-канала главы Республики Крым Сергея Аксенова, рост людей, проехавших в Крым этой дорогой, увеличился почти в полтора раза - более чем на 45%. С января по ноябрь регион посетили более 6,4 млн туристов, из них 896 тыс. - на автомобилях через Донбасс и Новороссию. В 2024 году аналогичный показатель достигал 614,5 тыс. человек.