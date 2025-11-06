Из Турции в Сочи впервые за 14 лет отправился паром

Из турецкого города Трабзон в Сочи отправился первый с 2011 года пассажирский паром компании Liderline.

Как пишет РИА Новости, время в пути составит около 12 часов, стартовало судно в 21:10 по местному времени.

Изначально паром должен был отправиться 29 октября, но рейс перенесли из-за погоды.

На борту всего 20 человек. Всего паром рассчитан на 450 пассажиров. В неделю Liderline планирует отправлять по маршруту два рейса. Цена билетов стартует от 55 долларов.

