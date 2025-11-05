Какие объекты культуры в России охраняются ЮНЕСКО

4 ноября день рождения отметила ЮНЕСКО — специальное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. «Вечерняя Москва» узнала, какие объекты охраняет эта организация в России.

На сегодняшний день Список всемирного наследия включает 1223 объекта, и 33 из них находятся в России— 22 культурных и 11 природных.

«Каждый памятник культурного наследия ЮНЕСКО — не просто достопримечательность, а часть мировой сокровищницы», — рассказывает «Вечерней Москве» организатор авторских туров по миру Эльмира Хабибуллина.

Открыли российскую главу в мировой летописи ЮНЕСКО в 1990 году Московский Кремль с Красной площадью, исторический центр Санкт-Петербурга и шедевр деревянной архитектуры — Кижский погост. Он был построен без единого гвоздя.

Самым новым участником списка охраны ЮНЕСКО стал Кенозерский национальный парк в Архангельской области, который эксперты включили в престижный реестр в 2024-м, несмотря на сложную политическую обстановку. В одну компанию с ним входят и другие относительно «молодые» объекты: петроглифы Онежского озера и Белого моря, а также храмы псковской архитектурной школы: Богородице-Успенский Свияжский мужской монастырь и древний Болгар.

«Стоит отметить, что эти места всегда вызывали особый интерес у туристов, — отмечает Эльмира Хабибуллина. — Они работают как магнит, который притягивает путешественников со всего света».

Как особо охраняемые объекты числятся архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, церковь Вознесения в Коломенском, Казанский кремль и древний Дербент — один из древнейших городов России, которому более пяти тысяч лет.

«Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, новгородские храмы, исторический центр Ярославля, Успенский собор, расположенный на острове-граде Свияжске, храмы псковской архитектурной школы, астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Все эти объекты также занесены в ЮНЕСКО, — отмечает Эльмира Хабибуллина. — Это места, где воздух хранит дыхание веков, а каждый шаг напоминает о силе, красоте и глубине нашей страны».

В конце 1996 года озеро Байкал было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на 20-й сессии организации.

«Если начинать с природы, невозможно пройти мимо Байкала — самого глубокого озера на планете, — отмечает в беседе с "Вечерней Москвой" Эльмира Хабибуллина. — Когда стоишь на его берегу и слышишь треск льда или плеск волн, понимаешь: это не просто водоем, это живое существо. Байкал — сила, философия и безмолвная мудрость земли».

Для усиления надзора над Байкалом в 2016 году учреждено единое Байкальское управление Росприроднадзора.

«Помимо этого, в список ЮНЕСКО занесены вулканы Камчатки, комплекс "Золотые горы Алтая" и несколько других природных зон нашей страны,— добавляет турэксперт. — Такие места особо ценятся за прекрасные горные пейзажи, каких не встретить больше нигде в мире».

Помимо этого, в охраняемые зоны ЮНЕСКО в России входят природные заповедники Кавказа, леса Коми и Ленские столбы — величественные скальные образования, протянувшиеся на десятки километров вдоль реки Лены в Якутии.

Кстати

Чтобы объект стал частью культурного наследия ЮНЕСКО, он должен пройти несколько этапов. Для начала страна-участница подает заявку и доказывает, что объект обладает выдающейся универсальной ценностью. Позже объект оценивают международные эксперты, а затем Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проводит голосование для принятия решения о включении объекта в список.