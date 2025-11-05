10 туристов отравились во время речного круиза

Shot: Во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев» отравились 10 человек
Около десяти человек, в том числе и дети, отравились во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев». Людям стало плохо на второй день после того, как они отправились из Москвы. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале «Shot Проверка».
Пассажиры жаловались на рвоту, диарею и спазмы в животе. Экипаж теплохода принял решение причалить в Угличе, чтобы люди могли приобрести лекарства. На данный момент судно завершило круиз. По прибытии в столицу пострадавшие люди обратились за помощью к медикам. Официально представители Роспотребнадзора и силовых структур сообщение в Сети еще не комментировали.
В начале августа массовое отравление пассажиров произошло на теплоходе «Лев Толстой». Люди жаловались на тошноту, рвоту, головокружение и высокую температуру.
Кроме того, в мае этого года свыше 100 пассажиров отравились на борту теплохода «Михаил Булгаков». Организаторы круиза предложили потерпевшим скидку 10 процентов на следующие рейсы. Как произошло отравление и какие компенсации получат пассажиры — в материале «Вечерней Москвы».