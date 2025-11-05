Перелеты по России значительно изменились в цене перед Новым годом

В начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. О снижении цен перед Новым годом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

Аналитики назвали это «затишьем перед бурей», подразумевая предстоящий скачок цен в праздники. В среднем стоимость авиабилетов между российскими городами в указанный период упала на 14,5 процента по тарифу «без багажа» и на 13,8 процента — «с багажом». Сильнее всего спад ощущается на курортных направлениях.

«Слетать из Москвы в Сочи в декабре можно за 4,5 тысячи рублей — дешевле, чем ужин в хорошем ресторане на двоих. А летние цены были выше почти в три раза», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатскую страну в Новый год — речь идет о Китае. Так, количество бронирований отелей Китая в период новогодних праздников выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян.