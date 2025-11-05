Ростовская область вошла в топ-10 по количеству бронирования номеров в отелях

Ростовская область в октябре вошла в топ-10 по количеству бронирования номеров в отелях и аренды посуточных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествий».

Донской регион занимает шестое место по количеству резервирования отелей и восьмое по количеству бронирования номеров. Средняя стоимость ночи в отеле составила 3400 руб., в квартире – 3200 руб.

Лидерами по числу предварительных заказов стали Московская, Ленинградская области и Краснодарский край. Чаще всего горожане заселялись парами.

Ранее сообщалось, что в Ростове на месте доходного дома Парамонова появится отель категории «Пять звезд».