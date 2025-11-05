«Золотая коллекция Санкт-Петербурга» дорого обошлась турагенту

Жительница Мурманской области выиграла суд у турагентства, не вернувшего ей деньги за несостояшуюся поездку в Санкт-Петербург. Ее отменили из-за недобора группы.

Мария собиралась несколько дней провести с сыном в Северной столице и за 79 тыс. руб. приобрела семидневный экскурсионный тур, обещавший показать золотую коллекцию достопримечательностей, с проживанием в трехзвездочной гостинице в историческом центре на Фонтанке. Кроме того, еще 7,5 тыс. руб. были уплачены за ночь в другом отеле.

Однако за некоторое время до начала путешествия туристка получила сообщение от турагента о том, что группа не набирается и поездка не состоится. Можно было перебронировать ее на другие даты либо вернуть деньги, отправив соответствующее письмо. Однако ни оно, ни направленная впоследствии досудебная претензия к результату не привели – Мария своих денег не увидела. И обратилась с иском в Ловозерский районный суд Мурманской области, потребовав возвратить не только стоимость поездки, но и неустойку, штраф и 80 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Веских причин, почему туристке в установленные сроки не были перечислены ее деньги, в ходе процесса представлено не было. И в итоге турагенту, нарушившему, как постановил суд, права потребителей, придется не только вернуть деньги, но и заплатить 86,5 тыс. руб. за экскурсионный тур, такого же размера неустойку, 90,4 тыс. руб. штрафа и 15 тыс. руб. за нравственные страдания – в общей сложности почти 280 тыс. руб.

Ранее мы написали, что турист из Новосибирска отсудил у туроператора 252 тыс. руб за отпуск в Таиланде, испорченный наводнением.