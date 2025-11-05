В Тюмени стартовал сезон термальных источников

Термальный сезон в Тюмени снова радует уникальными возможностями для оздоровления и отдыха. Традиционно для любителей целебных вод и комфортной атмосферы банных комплексов термальный сезон открывается в начале ноября. Чем будут удивлять гостей в 2025–2026 году – выяснил «ФедералПресс».

Официальное открытие термального сезона

«Только с 8 по 30 ноября в выходные на горячих источниках Тюменской области вас ждет интерактивное шоу, викторины с подарками, незабываемые эмоции и настоящее сибирское гостеприимство. А также акции и бонусы на авторские парения в банных комплексах. Знакомьтесь с программой, чтобы ярко открыть термальный сезон», – приглашают на сайте фестиваля термальных курортов организаторы.

Экопарк «Тайга»

Программа фестиваля уже известна, первыми примут гостей в экопарке «Тайга». Любителей горячих источников встретят в комплексе SPA «Тайга» таежным чаем и вкусным угощением, здесь будут коллективные парения, саундхилинг с колокольчиками «Коши», розыгрыш призов от экопарка и партнеров, бювет-бар с минеральной водой и множество приятных сюрпризов.

Продолжительность акции: с 9 ноября по 28 декабря. Начало развлекательной программы в 14:00.

Стоимость посещения SPA «Тайга» 9 ноября:

взрослые, проживающие на территории – 3000 рублей,

взрослые, не проживающие на территории – 3500 рублей,

подростки 10–14 лет – 2200 рублей,

дети 6–9 лет — 1500 рублей,

дети до 5 лет – бесплатно.

Длительность посещения: 4 часа.

Горячий источник «Сосновый бор»

В «Сосновом бору» акция продлится с 8 по 30 ноября – гостям дают скидку 10 % на посещение источника по промокоду VisitTyumen. Ведущий, интерактив, ростовая кукла – все это задаст веселье в горячих термах. Напомним, на курорте есть два бассейна и детское пространство с минеральной йодобромной водой, температура которой круглый год держится на уровне +42 градусов. Большой праздник будет 16 ноября.

«После купания гости могут посетить офуро и русскую баню, а также окунуться в холодную купель и попробовать обливные ведра для контраста и бодрости», – предлагают отдыхающим.

Стоимость входа: пн-сб – 600 рублей, вс – 800 рублей.

Длительность посещения: 2 часа.

Майер курорт «Марциаль»

22 ноября в 13:00 на праздник с живой музыкой, танцами и конкурсами туристов и горожан собирает майер курорт «Марциаль».

Стоимость в период проведения акции с 8 по 30 ноября: выходные – от 2800 рублей для детей, от 3100 рублей для взрослых.

Длительность посещения: 3 часа

Горячий источник и база отдыха «Советsky»

22 ноября в 17:00 будут зажигать на «Советском». Праздник пройдет у термального бассейна под открытым небом. Надо сказать, что в 2025 году бассейн здесь обновили и это сделает отдых еще комфортнее. Кроме того, здесь теперь можно попариться в бане и искупаться в горячем чане с минеральной или пресной водой.

Длительность посещения: 2 часа

Санатория «Тараскуль»

Легендарная здравница 23 ноября откроет термальный сезон с ароматом шашлыка на минеральной воде, веселыми конкурсами и музыкой, от которой невозможно усидеть на месте. Чем ближе зима, тем больше новогоднего настроения, поэтому гостей будет встречать Дедушка Мороз.

Стоимость посещения термального бассейна с сауной (зал «Семейный»): 1100 рублей в час, при бронировании группой от двух до пяти человек – от 1300 рублей в час.

Длительность посещения: 3 часа

База отдыха «Источник Тюменский»

29 ноября в 17:00 приглашает провести день, наполненный музыкой, творчеством и хорошим настроением.

Стоимость входа во время проведения акции: от 500 рублей в сутки для детей, от 800 рублей – для взрослых.

Санаторий «Сосновый бор»

30 ноября в 13:00 фестиваль встретит в Ялуторовске «Сосновый бор». Гостей будет встречать Водяной, а купание превратится в праздник.

Стоимость: с 1 по 30 ноября при покупке абонемента в термальный источник на 5 посещений – шестое в подарок.

Длительность посещения: 2 часа

Дополним, в фестивале VI термального сезона также участвуют тюменские банные комплексы – парильни популярны среди горожан и в честь праздника подготовили гостям особую встречу. Подробнее можно узнать на сайте visittyumen.ru.

Дар древних морей

В основе отдыха в Тюмени – уникальные термальные воды. На глубине более километра залегают горячие йодо-бромные источники, нагретые самой природой до температуры +40...+45 градусов. Эти воды, возраст которых исчисляется миллионами лет, сформировались в древних морских бассейнах. Благодаря им снижается стресс, улучшается состояние кожи, опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. Целебные свойства вод подтверждены не только народной молвой, но и серьезными научными исследованиями.

Тюмень официально признана столицей термальных вод России. Этот статус городу присвоили в 2020 году. В регионе более 20 термальных курортов, где есть все для оздоровления: минеральная питьевая вода, лечебные грязи и бассейны для купания.

Популярность термальных курортов Тюмени растет: в новогодние праздники 2025-го турпоток на горячие источники вырос на 13 %. В число самых популярных термальных комплексов вошли курорты в экопарке «Тайга» и «Аван».