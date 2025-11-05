Первые пассажиры уже купили билеты на паром из Трабзона в Сочи

Запуск первого за 14 лет пассажирского парома из Трабзона в Сочи окончательно назначен на среду, 5 ноября. По словам представителя компании Liderline Мустафы Чакара, отправление состоится вечером, около 20:00 по московскому времени, и переносов не допустят.

Рейс был запланирован еще на 29 октября. Однако его пришлось отменить из-за шторма в Черном море. Теперь погода нормализовалась, ухудшений не ожидается

Мустафа Чакар также отметил, что первые пассажиры уже забронировали места на пароме. А регулярность сообщения составит два рейса в неделю, стоимость билетов на начальном этапе – от 55 долларов.

Задействованное на линии судно Seabridge застраховано от всех видов рисков. Как добавил представитель компании, на борту будет доступна оплата в российских рублях в пунктах питания. Вместимость парома составляет 450 пассажиров. Судно может принять до 20 грузовиков или 200 легковых автомобилей. Но пока перевозка транспорта на нем не разрешена. Ориентировочное время в пути – 12 часов, но может быть скорректировано в зависимости от погоды.

В компании Liderline также отметили растущий интерес к направлению: потенциальные пассажиры активно бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздничные даты. Спрос фиксируется как со стороны граждан России, так и Турции.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном ранее функционировало с 1993 по сентябрь 2011 года. Переговоры о возобновлении линии велись несколько лет, но окончательное решение вопроса откладывалось по разным причинам.