Куда россияне едут осенью: топ-5 национальных парков

Осенний сезон показал рекордный интерес россиян к внутреннему туризму. Согласно данным, озвученным Николаем Валуевым, в сентябре национальные парки страны приняли свыше 2,2 млн туристов.

Возглавил рейтинг популярности «Кисловодский» нацпарк, который посетили 570 тысяч гостей. На втором месте расположился «Сочинский» с результатом почти в полмиллиона туристов. Также в числе лидеров оказались подмосковный «Лосиный остров», «Красноярские Столбы» и калининградская «Куршская коса». Продолжают привлекать путешественников Кавказский и Ялтинский заповедники, а также нацпарки «Таганай» и «Кивач».

Ранее писали, что Подмосковье стало лидером по популярности для коротких поездок в межсезонье. Согласно исследованию, жители столицы все чаще выбирают 2–3-дневный отдых в области, чтобы сменить обстановку. Кроме того, свыше 50 компаний из разных уголков Рязанской области собрались на специализированном семинаре по развитию туризма.