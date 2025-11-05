В Чеченской Республике построят модульные дома для туристов

Пять предпринимателей Чечны получили гранты на строительство модульных средств размещения. До апреля 2026 года в республике планируют ввести в эксплуатацию 97 домиков на 105 номеров.

Чеченская Республика активно развивает туристическую отрасль, используя возможности национального проекта «Туризм и гостеприимство». Пять местных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, уже приступили к созданию сети модульных отелей. Эти некапитальные сооружения гармонично впишутся в природные ландшафты региона, предлагая гостям комфортное размещение в живописных локациях.

Согласно планам, до 1 апреля 2026 года в республике появится 97 современных модульных домиков, которые в сумме составят 105 гостиничных номеров. Такой подход позволит развивать экологичный туризм, сохраняя при этом уникальную природу Кавказа. В министерстве туризма ЧР подчеркивают, что эта инициатива не только повысит привлекательность региона для путешественников, но и создаст новые рабочие места для местных жителей.

Реализация проекта станет важным шагом в укреплении туристического потенциала Чечни. Республика, обладающая богатым культурным наследием и уникальными природными достопримечательностями, получает современную инфраструктуру для приема гостей.