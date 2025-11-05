Еще в одном российском городе появится туристический налог с 2026 года

В Чите функционируют 32 отеля, в которых в течение 2024 года было зарегистрировано 383,6 тысячи ночевок. Введение туристического налога способно увеличить доходную часть бюджета города примерно на 15 миллионов рублей к 2026 году.

В Чите с начала 2026 года начнет действовать сбор с туристов. Наименьший размер этого платежа определен в 100 рублей за каждые 24 часа пребывания. В городской думе столицы Забайкальского края пояснили, что эта инициатива направлена на формирование финансовой базы для улучшения туристической среды.

"Данный налог является уникальным, устанавливается на местном уровне, и все поступления от него будут направлены непосредственно в казну города. Все регионы России получили возможность его введения. Главная задача нововведения – обеспечить финансирование для развития туристической инфраструктуры. Это подразумевает благоустройство прибрежной зоны, создание общественных мест и т.д. Плательщиками налога станут гостиницы, хостелы, кемпинги и прочие объекты размещения. Минимальный платеж за сутки проживания составит 100 рублей", – передает пресс-служба думы слова депутата Алексея Мусорина, возглавляющего комитет по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Депутат подчеркнул, что жители Забайкальского края и многодетные семьи будут освобождены от уплаты данного сбора. По убеждению Мусорина, благодаря этому новому инструменту появится стабильный приток средств для модернизации туристической инфраструктуры города.