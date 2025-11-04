Сколько осталось круизных рейсов из Москвы до завершения сезона

До 10 ноября круизные теплоходы совершат более 10 рейсов из столицы в города России перед завершением сезона речной навигации. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Последний круизный теплоход отчалит от Северного речного вокзала 10 ноября. До завершения сезона речной навигации круизные суда еще более 10 раз отправятся из Москвы до исторических городов России. Мы продолжаем развивать Северный и Южный речные вокзалы как важные транспортные площадки по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

До завершения сезона речных путешествий суда отправятся в Нижний Новгород, Тверь, Плес, Ярославль и другие туристические центры России. Одним из популярных маршрутов является эксклюзивный круиз «Московское золотое кольцо» через Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Суздаль.

В течение сезона навигации теплоходы отходили от причалов Северного и Южного речных вокзалов. Для пассажиров круизов предусмотрена расширенная экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей. Посмотреть расписание отправлений и приобрести билеты можно на сайтах или в офисах туроператоров на речных вокзалах.

Территории Северного и Южного речных вокзалов благоустроены для комфортного отдыха пассажиров. В зданиях есть удобные залы ожидания, информационные стойки, кассы, рестораны и кафе. Для маломобильных посетителей оборудованы современные лифты и пандусы. Помимо транспортной функции, речные вокзалы являются популярными площадками для проведения городских праздников, фестивалей и бесплатных мероприятий.