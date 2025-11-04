В Росстате рассказали, что туристам нужно попробовать в Новосибирске

За первые восемь месяцев текущего года Сибирский федеральный округ принял около 5,45 млн туристов. Количество коллективных средств размещения, включая гостиницы, отели и санатории, составило здесь 3 564 единицы, что ставит регион на четвёртое место в российском рейтинге. Показатель вырос на 10,1% по сравнению с периодом 2023 года.

© Bfm.ru Новосибирск

Анализируя ситуацию 2024 года, наиболее популярными направлениями среди туристов оказались Новосибирская область, Иркутская область и Красноярский край. Их совокупный туристический поток превысил отметку в 6 300 000 млн поездок.

Росстат подчеркивает, что административный центр Новосибирской области — город Новосибирск — входит в тройку самых населенных городов России и считается одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Однако достижения Новосибирска этим не ограничиваются. Город славится несколькими уникальными рекордами: здесь находится самый протяженный закрытый мост метро в мире, функционирует один из крупнейших зоопарков страны и располагается самое большое здание театра в России.

Кроме того, на официальном ресурсе размещены описания достопримечательностей, информация о численности населения и развитии инфраструктуры для гостей. Например, подсчитано, что в Новосибирской области зарегистрировано 397 средств коллективного размещения, а номерной фонд региона насчитывает более 14 тысяч номеров, в которых в 2024 году было размещено 1 539 440 человек. Примечательно, что абсолютное большинство — порядка 1 100 000 человек — посетили область с целью проведения отпуска и досуга, а 441 600 человек совершили деловые и рабочие поездки.

Туристам, желающим отправиться в путешествие по Новосибирской области, предлагают насладиться местными специалитетами: знаменитыми сибирскими пельменями с мясом диких животных, десертом из ароматной брусники, кедрового ореха и соснового сиропа, а также экзотическим блюдом – кебабом из мяса медведя.

Регион не оставит гурманов равнодушными, ведь по данным Росстата, здесь зарегистрированы 1501 ресторан, кафе и бар, а также 818 столовых для бюджетного питания.