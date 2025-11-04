В Каргополе построят туристический центр

В Каргополе активно возводят современный туристический центр, который откроется уже в декабре этого года. Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», призван раскрыть культурное наследие города ЮНЕСКО.

В Каргополе полным ходом идёт создание современного туристического кластера. Строительно-монтажные работы планируется завершить в декабре 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как отметила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, проект нацелен на сохранение и популяризацию уникального наследия Каргополя, который входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Инфраструктурные улучшения включают установку уличной мебели, информационных киосков и комплексной системы навигации.

Особое внимание уделяется формированию единого визуального образа города под названием «Каргополь под небесами». Фирменный стиль основан на аутентичной символике: узорах знаменитой каргопольской игрушки, технике кубовой набойки и шестиугольном элементе, отсылающем к «небесам» — расписному потолку в церкви Иоанна Златоуста в Саунино. Эта система визуальной коммуникации объединит все объекты туриндустрии, указатели и информационные материалы.

Для погружения в историю в центре города появятся стенды «Старая фотография». Отсканировав QR-код, гости увидят архивные снимки и старинные карты. Дополнит туристический опыт зона торговых павильонов, где будут представлены изделия местных мастеров.

Ожидается, что новый центр будет полностью готов к началу зимнего туристического сезона и примет первых посетителей.

