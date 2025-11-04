Туризм в Подмосковье: куда и почему едут россияне в межсезонье

Подмосковье стало лидером по популярности для коротких поездок в межсезонье. Согласно исследованию, жители столицы все чаще выбирают 2–3-дневный отдых в области, чтобы сменить обстановку.

Согласно совместному исследованию Минэкономразвития и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), Подмосковье возглавило рейтинг самых востребованных направлений для поездок в весенне-осенний период. Жители Москвы стали чаще выбирать короткие туры на 2–3 дня в область с целью отдыха на природе, посещения мероприятий или простой смены обстановки. Спрос на такие путешествия стабильно растет, а среднее время их планирования увеличилось до 17 дней.

В масштабах страны на межсезонье теперь приходится 25% всех внутренних туристических бронирований, что на 4.5% больше, чем годом ранее. В топ популярных направлений также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область.

Особенно значительный рост продемонстрировали регионы с активно развивающейся инфраструктурой. В Крыму, Адыгее, Карелии, Дагестане, а также в Челябинской, Тюменской и Рязанской областях число бронирований выросло на 40–200%. Туристы открывают для себя малые исторические города, такие как Рыбинск, Ростов Великий, Коломна и Выборг, размещаясь в отелях, апартаментах и глэмпингах.

Как отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, эта положительная динамика — результат системной работы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Путешествовать по России стало комфортно в любое время года, а растущий интерес к малым городам и природным достопримечательностям расширяет туристическую карту страны.

Глава АТАГ Александр Брагин добавил, что поездки в межсезонье — это еще и возможность сэкономить, так как цены в этот период ниже на 10–20%. Кроме того, растет популярность событийного туризма — поездок на фестивали, концерты и спортивные соревнования. Эксперты уверены, что тенденция путешествовать по России вне пикового сезона будет только укрепляться.

Ранее писали, что отмечается растущий интерес к таким странам, как Мьянма, где туристов привлекает неизведанность и уникальный опыт. Кроме того, с начала года Египет ввел налог на ввоз импортных гаджетов, что грозит туристам блокировкой устройств.