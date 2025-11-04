В ноябрьские выходные для туристов обострилась проблема нехватки поездов

Казань больше не считается исключительно дорогим городом для туристов, но и дешевым направлением не стала. Она остается на уровне Нижнего Новгорода, говорит Рамиль Мифтахов, президент ассоциации турагентств Татарстана. Эксперты отмечают рост цен на услуги и дефицит поездов между Казанью и Москвой во время ноябрьских праздников.

С 2 ноября начались ноябрьские выходные, но добраться до Казани оказалось сложно. На популярных маршрутах из Москвы все места заняты, особенно в купе и СВ. В этот день на трех рейсах оставалось лишь пять свободных мест.

«БИЗНЕС Online» пишет, что пассажиры недовольны отсутствием дополнительных составов. Представитель казанского туроператора связывает это с нехваткой поездов в школьные каникулы, когда путешествуют целые классы. Причины, почему РЖД не запускает больше поездов, остаются неясными.

Казань — одно из самых востребованных железнодорожных направлений из Москвы, по данным РЖД. Были введены дополнительные поезда, но их расписание вызывает вопросы. Стоимость авиабилетов и железнодорожных билетов растет.

Любовь Ковалева, директор «Туристско-информационного центра», отмечает, что около половины туристов ищут жилье самостоятельно. Туризм в Казани становится дорогим, и многие путешественники отказываются от поездок из-за высоких цен.

Эксперты подчеркивают, что туристы из регионов предпочитают Москву и Санкт-Петербург из-за более доступных отелей и низких цен. Расходы на транспорт и питание увеличились, а стоимость проживания выросла.

Жители Казани активно путешествуют по стране и за границу. Популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, ОАЭ, Египет, Таиланд и Вьетнам. Автопутешествия остаются востребованными благодаря трассе М12.