Витаминный тур: турэксперт рассказала, куда поехать в ноябре на сбор ягод

Сезон сбора урожая не заканчивается с приходом ноября. Яблоки, скорее всего, уже собраны, но клюква с первыми заморозками становится только слаще, а "мандариновый" сезон начинается поздней осенью. За порцией витаминов можно поехать в организованные туры и экскурсии, что увеличит шансы собрать побольше. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда отправиться за урожаем в конце осени.

Архангельская область

В 93 километрах от Архангельска находится плантация "Архангельская клюква", где выращивают ягоду в промышленных масштабах и проводят экскурсии. Сначала эксперты покажут болото и расскажут о его экосистеме, а потом познакомят с предприятием. Также в программе дегустация разных сортов клюквы, мастер-класс по приготовлению конфет и прогулка с хаски. На плантации можно просто собрать ягоду, но необходимо заранее записаться.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Архангельска – два часа в пути в одну сторону и от 9 300 рублей за билеты туда и обратно, далее удобнее на авто (около 1,5 часа). Можно и на автобусе: до остановки "Новинки" примерно 1,5 часа в пути и еще около 4 километров пешком; экскурсия – 1 000 рублей с человека, самосбор – 250 рублей за литр.

Подмосковье

За клюквой необязательно ехать далеко, она растет и в Подмосковье. Люди, знающие места, организуют походы выходного дня, например в окрестности Павловского Посада и Дмитрова. Стоит понимать, что это не плантация, а лес, так что элемент удачи присутствует. Однако организаторы утверждают, что нынешний сезон урожайный на клюкву и без добычи никто не уйдет. Как правило, поход занимает один день с утра до вечера, включает обед, а до места старта экскурсии нужно добираться своим ходом.

Как добраться и сколько стоит: электричка до Ковригина (восток Подмосковья) идет чуть больше 1,5 часа и стоит от 304 рублей в одну сторону, до станции Морозки (север Подмосковья) – примерно 1 час 15 минут в пути и от 232 рублей за билет в одну сторону. Стоимость похода – от 2 600 рублей с человека.

Мандарины – Абхазия

В ноябре в Абхазии начинает созревать самый новогодний фрукт, и в его сборе тоже можно поучаствовать. Есть как однодневные экскурсии на плантации, так и туры на несколько дней. Однодневная поездка занимает, как правило, целый день и включает посещение не только плантации, но и других достопримечательностей Абхазии, например, озера Рица. Фрукты можно есть прямо с дерева, а часть увезти с собой.

Как добраться и сколько стоит: туры и экскурсии обычно начинаются в Сочи, перелет – около 3,5 часа пути в одну сторону и от 8 800 рублей за билеты туда и обратно; однодневная экскурсия – около 5 000 рублей с человека, тур выходного дня (три дня) – от 35 тысяч рублей с человека (включено проживание, питание и экскурсии по программе, перелет до Сочи оплачивается отдельно).

Хурма и гранат – Армения

В городе Мегри – самой южной точке Армении – выращивают гранаты и хурму, которые созревают к поздней осени. В это время на плантации проводят экскурсии. В промышленных масштабах собрать фрукты не получится, но есть их можно прямо с дерева, а в качестве сувенира увезти немного домой. Туры обычно начинаются из Еревана, длятся от двух дней до недели и включают поездки не только к фруктовым плантациям, но и другим достопримечательностям.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Еревана – около трех часов в пути в одну сторону и от 16 тысяч рублей туда и обратно, тур на два дня с проживанием, трансфером, питанием по программе и русскоговорящим гидом – от 135 тысяч драм (около 28 тысяч рублей) с человека, на неделю – от 50 тысяч рублей.

Клубника – Кострома

Для клубники сейчас не сезон, но в Костромской области есть ферма по круглогодичному выращиванию ягоды. Посетить ее можно в любое время года. Здесь проводят экскурсии по теплице с дегустацией и чаепитием.

Как добраться и сколько стоит: поезд до Костромы идет около 5,5 часа, билет – от 1 283 рублей в одну сторону, оттуда до деревни Лежнево еще полчаса на автобусе и 63 рубля за билет в одну сторону. Экскурсия с дегустацией и чаепитием – 600 рублей с человека, с дополнительной дегустацией трех видов варенья – 950 рублей с человека, на экскурсию нужно записаться заранее по телефону.