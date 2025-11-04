Почему туристы стали чаще выбирать Гуамку и Джанхот осенью

Осенью жители РФ вместо традиционных южных курортов путешественники все чаще выбирают малые и колоритные локации. Яркое подтверждение этому – рейтинг новых направлений, куда вошли краснодарские поселки Джанхот и Гуамка, потеснив раскрученные маршруты. Аналитики связывают этот тренд с поиском аутентичности, доступностью и растущим интересом к внутреннему туризму в бархатный сезон. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Какие туристические направления выбирают россияне осенью

Отечественный туризм продолжает переживать трансформацию. Если раньше осенний отдых ассоциировался в основном с Сочи, Крымом или Золотым кольцом, то сегодня путешественники активно ищут новые места. Сервис бронирования отелей Твил обнародовал рейтинг направлений, стремительно набирающих популярность в этом сезоне. Данный топ-10 красноречиво свидетельствует: россияне открывают для себя страну заново.

Лидером рейтинга стало крымское село Семеновка, предлагающее спокойный отдых у моря без суеты больших курортов. Неожиданным стало второе место Магадана. Суровый колорит Колымы, золотая осень и «столица золотодобычи» манят любителей экзотики и сильных впечатлений. Третью строчку занимает еще один крымский поселок – Межводное, славящийся своими уникальными розовыми озерами. Четвертое и пятое места достались Калужской области и Карелии.

Однако главными открытиями осени для многих стали два поселка Краснодарского края – Джанхот и Гуамка. Их попадание в топ-10 – это сигнал о новой волне интереса к внутреннему туризму. Джанхот, известный своими реликтовыми соснами и дикими пляжами, предлагает идеальный отдых для тех, кто устал от городского шума. Средняя стоимость суточного проживания здесь составляет 4,2 тысячи рублей. Гуамка, расположенная в живописном ущелье, манит любителей гор, экотуризма и знаменитой узкоколейной железной дороги. Отдых здесь в среднем обойдется в 3,8 тысячи рублей за сутки. Их успех доказывает, что туристы ищут не только море, но и уникальные природные ландшафты, готовы ехать вглубь региона ради подлинных эмоций.

Куда жители РФ отправятся на ноябрьские праздники

Эксперты отмечают, что число бронирований по внутренним направлениям на этот период выросло на 16 % по сравнению с прошлым годом. В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны.

Традиционные направления – Санкт-Петербург и Москва – остаются в лидерах спроса. За ними следуют Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым.

Еще одной заметной тенденцией становится разнообразие форматов отдыха. Помимо стандартных экскурсионных программ, популярностью пользуются лечебные туры на КМВ, речные круизы, навигация по которым продлится до середины ноября, и короткие железнодорожные туры. Эти варианты идеально вписываются в рамки четырехдневных выходных.

