Турэксперт назвал главные признаки плохого санатория

Денис Волков, основатель турагентства Забота.Тревел, рассказал «Газете.Ru», как на этапе выбора санатория определить, что отдых там вам не понравится.

По его словам, любой человек знает, что при выборе места для отдыха нужно изучать фотографии и отзывы на сайте. Санатории не являются исключением, но есть и менее очевидные признаки, которые могут указывать на то, что это место лучше не выбирать.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это сайт. У любого санатория есть сайт, или он представлен на страницах туроператоров. Предельно важно тщательно изучать информацию, которая есть на официальных страницах. Она должна отвечать запросам аудитории, а еще постоянно обновляться. Если данные устаревшие, то есть отличаются на разных страницах и сервисах, то это уже должно насторожить. Тут два возможных варианта — или санаторий действительно давно не обновлялся, или условия, которые вам предлагаются при бронировании, будут существенно отличаться от того, что вы получите в реальности», — объяснил он.

Во-вторых, обязательным пунктом является сопровождение личным медицинским куратором или координатором. О том, есть ли подобный человек в санатории, стоит узнать заранее.

«Такой специалист является помощником для отдыхающих, он напоминает о медицинских процедурах, направляет и следит за тем, чтобы клиент соблюдал правильную последовательность действия во время лечения. Куратор нужен для того, чтобы отдых прошел максимально эффективно и человек неосознанно не навредил своему здоровью. При отсутствии куратора в санатории отдыхающий может, например, сразу после приема пищи идти в бассейн, что негативно влияет на самочувствие. Специалист не допускает таких ситуаций», — отметил эксперт.

В-третьих, в санаториях существует расписание, без которого не обойтись. В него должны входить медицинские процедуры, которые будут предоставлены во время пребывания в здравнице.

«В случае отсутствия графика, информации о специалистах и оборудовании, велика вероятность, что организация процессов в санатории страдает. Вы можете столкнуться с постоянным ожиданием процедур, очередями и провоцируемыми ими конфликтами с другими туристами», — предупредил он.

Как отметил эксперт, в последнее время возрастает интерес к отдыху в санаториях. Именно по этой причине здравницы начинают придумывать, как выделиться среди конкурентов.

«Так, в некоторых санаториях можно найти информацию о медицинских процедурах из разных направлений — от неврологии до гастроэнтерологии. Если количество лечебных услуг слишком велико и превышает 30, то, скорее всего, это лишь маркетинговый прием. В итоге одни и те же специалисты будут вести разные процедуры, которые будут отличаться в лучшем случае лишь местом проведения и названием. Обычно санатории выделяют одно или несколько направлений, на которых они специализируются, например, опорно-двигательный аппарат. В таком случае можно быть уверенным, что лечение и отдых пройдут максимально эффективно», — рассказал он.

Понять, будут ли процедуры подобраны лично для вас, можно понять уже при бронировании. При обсуждении с менеджером у вас должны уточнить возраст, состояние здоровья, медицинские противопоказания. Если менеджер не подбирает то, что подойдет лично вам, или не предлагает скорректировать процедуры, значит, никакого индивидуального подхода можно не ждать. Когда медицинские процедуры назначаются всем без разбора, пожеланий и осмотра, эффективность подобного лечения будет минимальной.