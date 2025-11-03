В Якутии задумались о новых круизных направлениях

В течение летнего периода 2023 года компания «ЛОРП» осуществила 65 круизов на судах «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов». В их число вошли продолжительные поездки из Якутска в такие населенные пункты, как Тикси и Усть-Кут. Новинкой сезона стали пробные рейсы к Синским столбам, предлагающие уникальную программу, сочетающую культуру и знакомство с местными этносами.

Как утверждает Дмитрий Громов, возглавляющий отдел пассажирских перевозок и туризма, круизные путешествия становятся богаче в плане знаний и культуры. В текущем году услугами компании воспользовались 9,5 тысяч пассажиров. «ЛОРП» активно работает над расширением маршрутной сети и устанавливает сотрудничество с представителями местного бизнеса и органами управления.

В предстоящем сезоне компания намерена увеличить число круизов, осваивая новые направления. Маршрут Якутск – Синск, успешно испытанный в 2025 году, будет продолжен. На 2026 год запланировано девять рейсов по данному направлению. При условии благоприятной водной обстановки будут организованы два круиза в Тикси.

Громов подчеркнул, что компания открыта для разработки новых маршрутов, однако для этого необходимо совместное решение инфраструктурных задач с муниципальными образованиями и исполнительной властью республики.

Ранее сообщалось, что Якутия хочет больше возможностей для управления природными зонами.