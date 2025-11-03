Купеческая столица: что посмотреть и куда сходить в Ельце

Город в Липецкой области Елец лежит в стороне от нахоженных экскурсионных маршрутов, однако истина заключается в том, что каждый гость уезжает оттуда с чемоданом впечатлений и желанием обязательно сюда вернуться. Елец включен в список ЮНЕСКО как одно из 115 поселений России с архитектурой исторического значения. Чем удивляет Елец и где нужно обязательно побывать — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

У каждого большого города своя большая судьба. Но это не означает, что у маленького города судьба маленькая. Город Елец с 90 тысячами жителей в Липецкий области находится в середине второй российской сотни. Но биография у Ельца богатая. Провинциальный город оставил глубокий след в истории Государства Российского.

Первый защитный рубеж

Елец — ровесник Москвы. Первое упоминание в летописи — 1146 год. Город находился в пограничной зоне между Золотой Ордой и русскими княжествами, что определило его судьбу. В 1380 году Мамай по пути на Куликово поле прошел через Елец. В 1395 году Тамерлан, покоритель Персии, Средней Азии и Кавказа, начал охоту на хана Золотой Орды, который со страху бежал в Литву. Тамерлан дошел до Ельца, сжег город и убил всех защитников. Но дальше вглубь Руси не пошел.

По легенде, Хромому старцу явился лик Богоматери, окруженной грозными ангелами с мечами. С тех пор икона Божией Матери особо почитается в православии. В Ельце у величественного Вознесенского собора, построенного по проекту Константина Тона (Большой Кремлевский дворец и храм Христа Спасителя в Москве), построена часовня, где упокоены останки защитников Ельца.

Можно по-разному относиться к легендам, но факт, что разорения, которые приносил Тамерлан, не идут в сравнение с набегами татар. Так в первый, но не в последний раз Елец отвел от России большую беду. А Золотая Орда с тех пор стала чахнуть.

Ежегодно в Ельце под открытым небом ставят оперу «Легенда о граде Ельце» о заступничестве Богоматери перед Тамерланом. Популярен фестиваль «Елецкий набат», который собирает реконструкторов со всей России. Стрельцы, донские казаки, запорожские черкасы, иностранные наемники, польская шляхта….

В 2025 году, в 70-летний юбилей Победы, на фестивале воспроизведены танковые сражения Великой Отечественной. Немцы, наступая на Москву, взяли Елец только на 5 дней. В декабре 1941 года в ходе Елецкой операции враг был отброшен, генерал Конрад фон Кохенхаузен от отчаяния пустил себе пулю в лоб, а начальник Генштаба Франц Гальдер написал, что командование под Ельцом обанкротилось.

С 1961 по 1981 год настоятелем Вознесенского собора был архимандрит Исаакий, человек удивительной судьбы. Из духовной академии он ушел на Первую мировую, был белым офицером в армии Деникина и написал гимн Дроздовского полка, переложенный большевиками на «Наш паровоз, вперед лети». Священник был арестован в Праге в 1945 году и освобожден из ГУЛАГа по просьбе патриарха Алексия. Имя Исаакия чтит Русская православная церковь, а его музыкальный тропарь в честь иконы Божией Матери исполняется во время литургии по всей России. Елец принадлежит к важнейшим оплотам Руси, что, по словам летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарево страшных пожарищ, первые давали знать Москве о грядущей беде и первые ложились костьми за нее.

Центр хлеботорговли

Было бы неправдой сказать, что Елец является Меккой для туристов. В 2019 году началась Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». С учетом наработанного опыта в 2024 году был принят Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Деньги из центра — манна небесная, но не каждому дано с толком употребить капитал. А вот Елец преображается на глазах. В центре Торговая улица стала пешеходной, авторские кафе радуют гурмана, купеческие особняки в божеском виде, музеи и картинная галерея приведены в порядок, парки чисты и приветливы. В Ельце царят покой и уют, о которых в мегаполисах можно только мечтать.

Елец мало пострадал во время войны и сохранил купеческую застройку XIX века. Этим Елец счастливо отличается от старинных городов, которые пришлось отстраивать заново. Расцвет Ельца пришелся на XIX век, город стал центром хлеботорговли. В 1888 году в Ельце был построен самый большой в России элеватор на 400 тысяч пудов. Прошло полтора столетия, элеватор исправно работает. В Ельце процветала торговля скотом, гуртовщики пригоняли тучные стада. В середине XIX века из 30 тысяч жителей 3 тысячи были купцами.

На Руси замечено: чем богаче купцы, тем больше храмов. В Ельце было 33 церкви, 15 часовен и 2 монастыря. Особой красотой отличается Великокняжеская церковь, построенная к 300-летию дома Романовых. На ее освящение к восторгу публики приехал великий князь Михаил Александрович, который после отречения Николая мог стать императором. За тысячелетнюю историю Ельца это самый высокий визит в город.

Великокняжеская церковь возведена на деньги купца Александра Заусайлова. Этот человек для наших олигархов мог бы стать образцом. Владелец табачной фабрики построил ботанический сад с оранжереями, детские ясли для рабочих, дом призрения для неимущих, больницу, приют для стариков, несколько церквей. Заусайлов был принят при дворе, у него останавливался брат императора. В его домах поныне работают городские учреждения, в том числе больница и музей.

Табачная фабрика Заусайлова, которая была поставщиком Императорского двора, в 1990-е годы разорилась. Корпуса в центре Ельца похожи на московский «Красный Октябрь». Только в провинции не найти инвестора для перестройки фабрики. Но все-таки администрация установила купцу 1-й гильдии бюст в центре города.

Рядом с Ельцом на реке Воргол находится мельница купца Талдыкина. Место по красоте фантастическое, скалы на крутом берегу облюбовали скалолазы и отчаянные любители селфи. Мельница похожа на средневековый замок, завораживает взгляд. Талдыкин был безотказным филантропом. Не жаловал только племянника, картежника и пьяницу. Племянник и зарезал купца с женой, оставив записку: «Кто своих обделяет, тот не жилец». Могила Талдыкина окружена мистическими легендами. Мельница и усадьба долго служили домом отдыха, теперь непонятно в чьем владении, но охранник за скромную мзду пускает всех любопытных.

Русский Парнас

Внутренний покой и размеренность бытия привели к тому, что с провинциальным Ельцом связана жизнь выдающихся деятелей культуры. Золотая россыпь — Бунин, Пришвин, Розанов, народный художник СССР Николай Жуков, многолетний глава Союза композиторов Тихон Хренников. В одном классе с Пришвиным учился первый нарком здравоохранения СССР Семашко. В Ельце рос Герой Соцтруда, основатель Института урологии, академик Николай Лопаткин.

В Ельце особая атмосфера душевной чистоты. И это сказалось на моей семье, — рассказывает Людмила Житникова, кандидат медицинских наук, дочь академика Николая Лопаткина. — Мои родители знакомы с 3-го класса. Первое признание папа написал на листке школьной тетради. В 1937 году семье отца пришлось бежать из Ельца из-за ареста деда-священника. Но после войны отец разыскал маму. Венчались они в церкви, что было большим риском…. Но 60 лет счастливого брака позволили папе сформулировать алгоритм семейной жизни: «Главное в жене — душевная красота. Любовь — самое ценное, что есть в жизни». И я смело могу сказать, что любовь моих родителей родом из Ельца.

В Елецкой гимназии учились будущие ректоры МГУ Алексей Бутягин и МВТУ имени Баумана Иван Калинников, лидер кадетов и министр Временного правительства Андрей Шингарев, о котором восторженно писали Набоков и Солженицын. Из яркого созвездия выбрано имя Михаила Пришвина, которое сегодня носит школа № 1.

Ирония в том, что ученик Пришвин несколько раз оставался на второй год и был с позором исключен из гимназии после скандала и физических угроз в адрес учителя географии. А учителем был молодой Василий Розанов, который уже заслужил восхищение Горького. Впоследствии Пришвин в повести «Кащеева цепь» вывел учителя под прозвищем Козел. В зрелые годы писатели помирились, Розанов извинился, а Пришвин признал, что урок пошел на пользу. Именно Пришвин нашел могилу Розанова, который умер в 1919 году от голода. Пришвин недолго работал в Елецкой гимназии. Естественно, учителем географии. Круг замкнулся.

Главный литературный гений Ельца — нобелевский лауреат Иван Бунин. В Ельце проходит фестиваль «Антоновские яблоки», где воссоздана атмосфера купеческого города. Гимназисты и барышни чинно прогуливаются по улицам и проводят литературные чтения. В Ельце сразу два памятника Бунину — гимназист и маститый писатель.

В 2002 году имя Бунина присвоено университету. Раньше было нельзя, поскольку эмигрант не признавал советскую власть. В Ельце, в доме, где жил гимназист, открыт Музей Бунина. Энтузиасты из университета воссоздали усадьбу в Озерках, где жили обедневшие дворяне Бунины. Смотритель Татьяна Тимофеевна, бывший школьный библиотекарь, разрывается между музеем и тремя коровами, которые пасутся за оградой. Начальная школа, где учился маленький Ваня, погибла в рыночную эпоху. Но вокруг шикарный яблоневый сад.

Конкурент Риму и Афинам

Сложно представить, но по числу археологических раскопок на единицу площади русский Елец — первый конкурент итальянскому Риму и греческим Афинам. Археологи на каждом шагу, копают в центре, на окраине, на склонах рек. Сенсационных находок разных эпох множество. Самый богатый раскоп — археологический парк Аргамач на реке Пальна в 3 километрах от трассы М4 Москва — Дон. На горе Аргамач после явления Тамерлану Богоматери грозный завоеватель воскликнул:

«Мы не одолеем земли русской!».

У входа в археологический парк сложена высокая смотровая башня с вооружением стрельцов. Такие башни стояли на границе засечной черты, которая охраняла русские рубежи от вражьих набегов. За башней — огромное поле с языческими капищами и фигурами славянских богов, вскрытые жилища эпохи бронзы, богатый музей артефактов.

Летом в Аргамаче работает детский археологический лагерь. Поиск древних артефактов сродни детективному расследованию. Родители, навещая ушедших в науку отроков, могут остановиться в шатре Тамерлана и монгольских юртах, боярском доме или княжеских хоромах в древнерусском стиле. Здесь проводятся исторические фестивали с воссозданием старых русских обычаев. Никаких Хэллоуинов — солируют Баба-яга и прочие родные народные персонажи.

В эмиграции писатель Иван Бунин писал, что грядущие поколения никогда не смогут понять, за что его современники любили потерянную Россию. Если бы Бунин на машине времени переместился в родной ему, но современный Елец, он точно взял бы свое замечание обратно. В Ельце как нигде стараются перекинуть мостик через реку времени и воссоздать атмосферу ушедших эпох. Потерянная Россия возвращается. История облагораживает душу, связывает поколения и помогает уверенно смотреть в будущее.

КСТАТИ

Ежегодно начиная с 2005 года в Ельце проходит фестиваль «Русборг» — крупнейший международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный раннему Средневековью периода IX–XI веков (так называемая эпоха викингов) и второй по величине фестиваль ВИР по эпохе викингов в Европе. Фестиваль в основном реконструирует события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского каганата. Количество участников в среднем составляет 900 участников из более 50 клубов, а количество зрителей достигает 9000.

В 2025 году ожидается, что карельский город Сортавалу и окрестные достопримечательности посетят 1,5 миллиона туристов. На одного местного жителя приходится 80 туристов. Это в 40 раз больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге с их музеями и театрами. И даже в 10 раз больше, чем в Сочи с пляжами у теплого моря. Чем же так привлекательны эти места, рассказывает обозреватель «Вечерней Москвы».