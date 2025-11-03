В Самаре пройдет народный фестиваль традиций «Русский характер»

Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в Струковском саду в 11:00 откроются более 20 тематических локаций (6+). Каждая посвящена традициям, истории и культуре России.

© РИА Новости

Среди них будут площадки — "Русская кухня" (6+), "История русского оружия" (6+), "Русское слово" (6+), "Спортивные достижения" (6+).

Также для гостей фестиваля подготовят и концертную программу (6+), где выступят творческие коллективы.

А на площадке общества "Знание" (6+) самарцы встретятся с Героем РФ, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Гости смогут лично пообщаться с человеком-легендой и задать интересующие вопросы.

Также присутствующие на фестивале поучаствуют в историко-патриотической квест-викторине "Сила в единстве" (12+).

Для тех, кто пройдет 15 интерактивных станций, откроются новые знания в игровой форме об истории Дня народного единства, традициях и героических страницах прошлого. Также участникам выдадут приз.

Всех желающих ждут во вторник, 4 ноября, с 11:00. Место встречи — Струковский сад (ул. Красноармейская, 2а). Вход свободный.

Площадки фестиваля русской кухни поработают до 18:00, тематические — не до 16:00.

С подробной программой (6+) праздника можно ознакомиться здесь.