Турэксперт рассказал о главных внутренних направлениях на Новый год

Гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для внутреннего туризма на Новый год.

«Очень нравится Казань и Татарстан в целом, Подмосковье и главная зимняя горнолыжная достопримечательность — Красная Поляна, Роза Хутор и всё, что связано с Сочи», — добавил специалист в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, также россияне интересуются Алтаем, Байкалом, Карелией, Калининградской и Владимирской областями.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что на внутреннем рынке отмечается некоторое перераспределение потока.