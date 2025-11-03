Семь подкастов, которые заставят вас бросить все и отправиться в путешествие

7 подкастов, которые заставят вас бросить всё и отправиться в путешествие
В преддверии нового туристического сезона 2026 года многие задумываются о планировании отпуска и поиске новых впечатлений. Чтобы помочь путешественникам определиться с маршрутом и вдохновиться на незабываемые приключения, мы подготовили обзор семи увлекательных подкастов о путешествиях. Они не только расскажут о ярких локациях, которые стоит посетить, но и помогут составить идеальный маршрут, не выходя из дома.
Документальные истории о путешествиях
Горы без вершин
Этот документально-художественный подкаст погружает слушателей в захватывающие истории о путешествиях, меняющих жизнь. Каждый сезон посвящен уникальному маршруту и личной истории путешественника.
- Первый сезон рассказывает о походе студентки биофака на плато Путорана
- Второй сезон повествует об одиночном походе на Чукотский полуостров
- Третий сезон переносит слушателей в Антарктиду
Интересно отметить, что по мотивам последнего сезона готовится полнометражный фильм, что говорит о высоком качестве и популярности подкаста.
Забытые в Америке
Этот подкаст - увлекательное путешествие двух друзей по югу Америки. Дэн, выросший в Балтиморе и Москве, и Джесси из Техаса документируют все, что встречают на своем пути. Их приключение - это не просто туристический маршрут, а глубокое погружение в жизнь "забытых" людей и их мир, где переплетаются:
- Теории заговора
- Борьба за демократию
- Уникальные истории местных жителей
Открывая Россию
Место по душе
Подкаст от S7 Airlines и студии Толк предлагает взгляд на регионы России глазами их жителей. Ведущие исследуют:
- Камчатку
- Сахалин
- Владивосток
- Калининград
- Байкал
Особенность этого подкаста в том, что он фокусируется на увлечениях и проектах местных жителей - от создания беговых сообществ до спасения исторических памятников. Это отличный способ "стать своим" в новом городе еще до прибытия.
Места с открыток
Выпуски подготовлены на основе советов сотрудников Почты России. Эти люди работают в самых разных уголках страны - от крупных городов до крошечных сел - и делятся своими знаниями о местных достопримечательностях. В подкасте вы найдете:
- Готовые маршруты на несколько дней
- Советы от гидов, местных жителей, путешественников и блогеров
- Фотографии живописных мест
Спортивный туризм и необычные маршруты
Паровоз везет
Этот подкаст посвящен самым интересным и необычным спортивным событиям, проходящим в разных уголках России. Слушатели узнают о:
- Марафонах на коньках
- Винных забегах
- Заплывах в Териберке
- Байдарочных походах
Полетим — поглядим
Ведущая Юля Купер вместе с гостями обсуждает, почему стоит облететь всю Россию и что ждет путешественников во время поездок. В выпусках рассматриваются:
- Маршрут Великого шелкового пути
- Вертолетные путешествия
- Гастрономические туры
Подкаст предлагает оригинальные идеи для проведения отпуска, делая акцент на способах исследования страны.
Погружение в культуру
Япония на самом деле
Подкаст предлагает глубокое погружение в японскую культуру, развенчивая мифы и стереотипы. Слушатели узнают о:
- Самураях, носивших европейские ботинки
- Японской мифологии и её связи с экологией
- Рецептах приготовления восковой еды
- Истории гейш, соевого соуса и васаби
Подкаст помогает лучше понять японскую культуру и подготовиться к путешествию в Страну восходящего солнца.
Слушайте, планируйте и отправляйтесь в путь за незабываемыми впечатлениями!