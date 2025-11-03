Семь подкастов, которые заставят вас бросить все и отправиться в путешествие

В преддверии нового туристического сезона 2026 года многие задумываются о планировании отпуска и поиске новых впечатлений. Чтобы помочь путешественникам определиться с маршрутом и вдохновиться на незабываемые приключения, мы подготовили обзор семи увлекательных подкастов о путешествиях. Они не только расскажут о ярких локациях, которые стоит посетить, но и помогут составить идеальный маршрут, не выходя из дома.

Документальные истории о путешествиях

Горы без вершин

Этот документально-художественный подкаст погружает слушателей в захватывающие истории о путешествиях, меняющих жизнь. Каждый сезон посвящен уникальному маршруту и личной истории путешественника.

Первый сезон рассказывает о походе студентки биофака на плато Путорана

Второй сезон повествует об одиночном походе на Чукотский полуостров

Третий сезон переносит слушателей в Антарктиду

Интересно отметить, что по мотивам последнего сезона готовится полнометражный фильм, что говорит о высоком качестве и популярности подкаста.

Забытые в Америке

Этот подкаст - увлекательное путешествие двух друзей по югу Америки. Дэн, выросший в Балтиморе и Москве, и Джесси из Техаса документируют все, что встречают на своем пути. Их приключение - это не просто туристический маршрут, а глубокое погружение в жизнь "забытых" людей и их мир, где переплетаются:

Теории заговора

Борьба за демократию

Уникальные истории местных жителей

Открывая Россию

Место по душе

Подкаст от S7 Airlines и студии Толк предлагает взгляд на регионы России глазами их жителей. Ведущие исследуют:

Камчатку

Сахалин

Владивосток

Калининград

Байкал

Особенность этого подкаста в том, что он фокусируется на увлечениях и проектах местных жителей - от создания беговых сообществ до спасения исторических памятников. Это отличный способ "стать своим" в новом городе еще до прибытия.

Места с открыток

Выпуски подготовлены на основе советов сотрудников Почты России. Эти люди работают в самых разных уголках страны - от крупных городов до крошечных сел - и делятся своими знаниями о местных достопримечательностях. В подкасте вы найдете:

Готовые маршруты на несколько дней

Советы от гидов, местных жителей, путешественников и блогеров

Фотографии живописных мест

Спортивный туризм и необычные маршруты

Паровоз везет

Этот подкаст посвящен самым интересным и необычным спортивным событиям, проходящим в разных уголках России. Слушатели узнают о:

Марафонах на коньках

Винных забегах

Заплывах в Териберке

Байдарочных походах

Полетим — поглядим

Ведущая Юля Купер вместе с гостями обсуждает, почему стоит облететь всю Россию и что ждет путешественников во время поездок. В выпусках рассматриваются:

Маршрут Великого шелкового пути

Вертолетные путешествия

Гастрономические туры

Подкаст предлагает оригинальные идеи для проведения отпуска, делая акцент на способах исследования страны.

Погружение в культуру

Япония на самом деле

Подкаст предлагает глубокое погружение в японскую культуру, развенчивая мифы и стереотипы. Слушатели узнают о:

Самураях, носивших европейские ботинки

Японской мифологии и её связи с экологией

Рецептах приготовления восковой еды

Истории гейш, соевого соуса и васаби

Подкаст помогает лучше понять японскую культуру и подготовиться к путешествию в Страну восходящего солнца.

Слушайте, планируйте и отправляйтесь в путь за незабываемыми впечатлениями!