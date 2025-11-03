Россия готовится отменить визы для китайских туристов

Правительство России работает над введением безвизового режима для граждан КНР. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Работа ведется по поручению президента Владимира Путина.

Как отметил Мишустин, между народами двух стран растет взаимный интерес к истории и традициям. Глава правительства выразил уверенность в превышении прошлогодних показателей туристического обмена.

Переход на безвизовый режим стал ответным шагом после решения Китая. С 15 сентября граждане России могут посещать КНР без виз на срок до 30 дней. Данная мера пока действует в тестовом режиме в течение года.

Эксперты уже отмечают рост популярности Китая среди российских туристов. Полная отмена визовых барьеров должна значительно усилить этот тренд.